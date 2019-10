Calcio giovanile, cinque baby del Rimini convocati nelle Rappresentative nazionali

Sport

Rimini

| 16:44 - 19 Ottobre 2019



Sono ben cinque i calciatori del settore giovanile biancorosso convocati nelle rappresentative nazionali di Lega Pro per gli stage formativi che si terranno la prossima settimana a Città di Castello.

Si tratta di Francesco Angelini, centrocampista della Berretti di mister Giordano Cinquetti e aggregato alla prima squadra, che martedì 22 ottobre sarà impegnato con la rappresentativa Under 17 di Lega Pro.

Mercoledì 23 sarà il turno di Filippo Fabbri e Thomas Pontellini, centrocampisti della formazione Under 16 allenata da mister Loris Bonesso, che saranno impegnati con la rappresentativa di categoria.

Giovedì 24 ottobre, infine, Leon Gerboni e Alessandro Nastase, rispettivamente attaccante e difensore dell'Under 15 guidata da mister Matteo D'Agostino, saranno in Umbria per lo stage della rappresentativa Under 15.