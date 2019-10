Rimini: camion distrugge balcone e ringhiera di un'abitazione in via Ducale

Attualità

Rimini

| 13:07 - 19 Ottobre 2019

Foto di Gioenzo Renzi (da Facebook).

Un camion frigo guidato da un cittadino straniero, residente a Santarcangelo, ha divelto la ringhiera e danneggiato il balcone di un'abitazione in via Ducale a Rimini. E' quanto successo sabato 18 ottobre intorno alle 9. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale: la strada è stata chiusa al traffico un'ora. In pratica il camion aveva preso la via Ducale per girare in via Cavalieri che però è chiusa al transito dei veicoli per lavori. Ha così proseguito, nonostante mancasse lo spazio per il transito del voluminoso mezzo. La foto dell'incidente è stata pubblicata da Gioenzo Renzi, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, sulla propria pagina Facebook: "Questa mattina in Via Ducale un autoarticolato ha travolto un balcone, giustamente inferociti i residenti. Continua con grande partecipazione la nostra raccolta firme per dire no a questo insostenibile cambio di viabilità!". Il consigliere ha ribadito la propria "battaglia" politica contro la decisione dell'amministrazione comunale di invertire il senso di marcia in via Bastioni Settentrionali, convogliando il traffico in direzione mare.