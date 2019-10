Nuova tribuna coperta per il campo da calcio di Ponte Verucchio

Attualità

Verucchio

| 12:56 - 19 Ottobre 2019

Lavori per la tribuna al campo da calcio di Ponte Verucchio.

Da fine novembre partite di calcio in condizioni ottimali per gli appassionati che si recheranno al campo comunale di Ponte Verucchio. Giovedì 17 ottobre è stato infatti aperto il cantiere per l’attesa realizzazione di una nuova tribuna coperta da 100 posti a sedere.



E’ l’assessore allo sport Eleonora Urbinati ad annunciarlo, ripercorrendo l’iter e dettando la tabella di marcia: “Nella precedente legislatura avevamo posto le basi per l’importante completamento, destinando all’opera una somma di 55.000 euro: cifra necessaria a completare l’opera, spese tecniche e Iva comprese. E’ stato poi il nostro ufficio comunale a redarre il progetto attraverso il dirigente responsabile, l’architetto Mauro Barocci, mentre ad aggiudicarsi l’intervento è stata la ditta Olimpia Costruzioni Srl di Forlì che ha iniziato i lavori qualche giorno fa” spiega l’amministratrice, entrando quindi ancor più nel merito: “Quella di cui sarà dotato il campo sportivo di Ponte Verucchio è una tribuna metallica prefabbricata da 100 posti con sedute e copertura eseguita in piena rispondenza alle norme antisismiche. I lavori si concluderanno a fine novembre e i mesi metereologicamente più ostici del campionato ci vedranno quindi pronti. Si tratta di un’opera molto attesa, il primo tassello di un ragionamento complessivo sugli impianti sportivi che nel mandato appena iniziato prevederà altre riqualificazioni”.