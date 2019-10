Teatro gremito a Misano per il filosofo Marco Guzzi: "serve una rivoluzione pacifica"

Attualità

Misano Adriatico

| 12:27 - 19 Ottobre 2019

Marco Guzzi al teatro Astra di Misano Adriatico.

"Io accuso il pensiero materialista, riduzionista e nichilista che sta alla base della condotta di queste élites suicidarie. La martellante propaganda dei poteri forti ci ripete in continuazione che il sistema socioeconomico neoliberista, predatorio e insaziabile, è l'unico possibile. Questa è una menzogna". Così ha esordito il filosofo Marco Guzzi davanti alla numerosissima platea del teatro Astra di Misano Adriatico, con elevata presenza di giovani tra il pubblico. L'uomo non può ridursi solo ad uno stordito consumatore, l'articolo 3 della costituzione italiana dice che ha diritto al pieno sviluppo della propria persona. Cosa significa pieno sviluppo? Significa diritto al nutrimento della propria interiorità, ad avere i mezzi per costruire rapporti, per essere parte di una comunità, per avere visioni grandi che superino la trappola dell'egopatia. Questo sistema, nonostante la potenza pervasiva di cui dispone, è ormai al collasso, la drammatica situazione climatica e ambientale ci costringerà in tempi brevi ad una vera rivoluzione, che Guzzi auspica pacifica, l'unica possibilità per ripensare un nuovo uomo, una nuova politica e conseguenti nuove forme economiche. Ha fatto seguito un appassionato dibattito con il pubblico proseguito fino a notte fonda.