Riccione, l 'attore Daniele Parisi presenta ‘L'Ospite’. Evento al Cinepalace per Cinema d'Autore

Eventi

Riccione

| 11:47 - 19 Ottobre 2019

Daniele Parisi.

Serata con ospiti in sala per il secondo appuntamento della rassegna Cinema d'Autore promosso da Giometti Eventi che ha inaugurato il suo nuovo programma nelle sale riccionesi la settimana scorsa.

Il film in programma è “L'Ospite” commedia drammatica del fiorentino Duccio Chiarini che sarà presentato in sala dal protagonista Daniele Parisi. L'attore incontra il pubblico al Cinepalace di Riccione lunedì 21 ottobre alle ore 21. La replica del film è prevista anche il giorno seguente, martedì 22 ottobre alle ore 20:30.

Al Festival di Locarno 2018, la pellicola ha vinto il Premio Boccalino d’oro al Miglior Film.

Prima della proiezione il pubblico è invitato al rinfresco a buffet 100% bio offerto dal TerraeSole di Rimini.



Guido (Daniele Parisi) è un professore che, un giorno, si accorge che, oltre alla sua vita lavorativa, anche quella sentimentale non va affatto bene. Chiara (Silvia D’Amico), potrebbe essere incinta ma non è entusiasta quanto Guido e, quando gli esprime i suoi dubbi sulla relazione, l’uomo andrà via di casa. Da quel momento, avrà inizio la sua vita da “ospite” nelle case degli amici, diventando testimone dei “guai” amorosi altrui.



Daniele Parisi ha esordito al cinema col film “Orecchie”(2016), di Alessandro Aronadio. In seguito nel “Il contagio”(2017), diretto da Matteo Botrugno e Daniele Coluccini.

Ingresso unico 6 €

Per info: www.giometticinema.com