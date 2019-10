Riccione, notte stupefacente: in due finiscono in manette per spaccio di coca e marijuana

Cronaca

Riccione

| 11:34 - 19 Ottobre 2019

La marijuana sequestrata.

I Carabinieri della Compagnia di Riccione, durante il weekend, hanno intensificato l’azione preventiva sul territorio con mirate attività di controllo alla circolazione stradale e hanno condotto numerosi servizi di prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti.

In particolare, in materia di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti sono stati due gli arresti.

E’ finito ai domiciliari per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti un giovane partenopeo, domiciliato a Cattolica: questi è stato pizzicato dai carabinieri della locale stazione mentre cedeva cocaina a un ragazzo del luogo. Con sé aveva una dose da 2 grammi di droga perfettamente confezionata e pronta per essere spacciate. Per lui sono scattate le manette.

Stessa sorte per un 47enne, anche lui originario di Napoli, pregiudicato, trovato in possesso di un ingente quantitativo di marijuana. I carabinieri, dopo una lunga attività di perquisizione nella sua abitazione, hanno rinvenuto svariate confezioni di marijuana, per un peso complessivo di circa 4 Kg, pronti per essere ceduti. Inoltre, nel corso della perquisizione, sono stati rinvenuti circa 1.500 euro in banconote di svariato taglio, provento dell’attività di spaccio. Il 47enne, al termine delle formalità di rito, è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo.



I controlli hanno permesso inoltre di segnalare, alla competente autorità 4 assuntori di sostanza stupefacente, trovati complessivamente in possesso di 10 grammi di marijuana.

Relativamente all’attività di controllo della circolazione stradale, sono stati controllati 62 veicoli e 81 persone. 21 alcooltest sono stati eseguiti in due casi hanno portato al ritiro immediato della patente di guida. Elevate, inoltre, 3 contravvenzioni per infrazioni varie al codice della strada.