Riccione, fiamme su un furgone nella zona industriale: mezzo completamente distrutto

| 10:57 - 19 Ottobre 2019

Veicolo in fiamme (Foto repertorio).

Un incendio ha completamente distrutto, nella notte tra venerdì e sabato, un furgone che si trovava parcheggiato in via del Commercio, a Riccione, nella zona industriale. L’allarme è scattato poco dopo l’una e trenta. Immediatamente sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco che sono riusciti ad aver ragione delle fiamme, ma il rogo ha completamente distrutto il mezzo. Sui fatti stanno indagando i carabinieri di Riccione che, da una prima ricostruzione, hanno appurato che il mezzo è di proprietà di una azienda del pesarese, la IPM di Montelabate, ma al momento non è pervenuta alcuna denuncia per il furto del veicolo.