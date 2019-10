Minacce, sputi e spintoni all’ufficio immigrazione: finisce in manette un 23enne

Cronaca

Rimini

| 10:14 - 19 Ottobre 2019

Ufficio immigrazione (Foto repertorio).

Insulti, urla e offese per un permesso di soggiorno che non lo aggradava: è finito così in carcere per violenza, minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale. Si tratta di un cittadino delle Guinea, 23enne, residente a Foggia, ma di fatto domiciliato a Rimini. L’uomo si è presentato all’ufficio immigrazione della Questura di Rimini nella giornata di venerdì, verso le 9, per ritirare il documento. Già titolare di un permesso di soggiorno per motivi umanitari della validità di due anni, al momento del rinnovo, la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione Internazionale aveva dato parere sfavorevole, il 23enne aveva così fatto ricorso e contestualmente gli era stato rilasciato un documento cartaceo, della durata di sei mesi, che l’uomo avrebbe dovuto ritirare proprio venerdì mattina. Ma alla consegna lo straniero ha dato in escandescenza: non si aspettava un documento cartaceo, ma elettronico, men che meno della durata di appena sei mesi. Ha lanciato i fogli sulla scrivania del poliziotto preposto alla pratica, e con urla e minacce, lo ha aggredito. Le sue urla hanno attirato l’attenzione di un altro agente e del mediatore culturale che sono intervenuti per cercare di portare la calma, ma il 23enne era incontenibile, ha continuato ad inveire con spintoni e sputi. Il giovane è stato immobilizzato e arrestato e per lui si sono aperte le porte del carcere.