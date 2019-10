Novafeltria, crede di avere l'influenza ma era un grosso problema cardiaco: salvata

Attualità

| 08:46 - 20 Ottobre 2019

Macchinari di ospedale, foto di repertorio.

Si è recata in ospedale con una semplice tosse, ma la scrupolosità del personale del reparto di medicina dell'ospedale "Sacra Famiglia" ha permesso di appurare la presenza di problemi cardiaci fino ad allora sconosciuti, che avrebbero potuto provocare malori fatali. E' quanto successo a una donna sessantenne, di nazionalità straniera, badante di un anziano di Novafeltria. Un'esperienza di buona sanità raccontata proprio dai Rossi, la famiglia dell'uomo: "In un momento storico in cui l'attenzione è troppo spesso accesa su casi di malasanità italiana, occorre anche cotnrobilanciare, ricordando le capacità, la professionalità, l'umanità di quanti tra medici e infermieri ogni giorni lavorano con impegno, salvando vite". Senza quegli scrupolosi accertamenti, la 60enne avrebbe continuato a convivere con i problemi cardiaci, con notevoli rischi. Lunedì 7 ottobre è il giorno in cui la donna si è recata in ospedale per accertamenti, a causa di una forte tosse e di difficoltà respiratorie. Il personale medico dell'ospedale "Sacra Famiglia" di Novafeltria ha scoperto il problema caridaco, consentendo un pronto intervento e una pronta cura. Dopo una settimana, la 60enne è stata dimessa e ora prosegue la terapia nel reparto di cardiologia dell'ospedale Infermi di Rimini. Ma oltre alla precisione del personale medico, la famiglia Rossi ponte l'accento sulla gentilezza dei medici e del personale sanitario: "Hanno fatto sentire la paziente come in famiglia, nonostante le possibili incomprensioni linguistiche; hanno dimostrato una grande umanità".