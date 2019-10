DIRETTA TESTUALE Calcio C: Rimini Cesena LIVE il super derby della decima giornata

Sport

Rimini

20 Ottobre 2019

Diretta testuale Rimini Cesena decima giornata del campionato di Serie C girone B.

RISULTATO: 1-1 (secondo tempo)



RIMINI (3-5-2)

Scotti; Scappi, Ferrani, Oliana; Nava, Montanari, Palma, Van Ransbeeck (29' pt Candido), Silvestro; Arlotti (31' st Ventola), Gerardi (31' st Belante).

In panchina: Santopadre, Sala, Finizio, Picascia, Mancini, Cigliano, Petrovic, Pari, Lionetti

All. Cioffi.

CESENA (3-5-2)

Agliardi; Ciofi, Ricci, Sabato; Zerbin, Rosaia (31' st Valencia9, De Feudis, Franco, Giraudo (31' st Valencia); Borello, Butic (31' st Sarao).

In panchina: Stefanelli, Marson, Brignani, Maddaloni, Pantaleoni, Zecca, Brunetti, Capellini.

All. Modesto.



ARBITRO: Ricci di Firenze (assistenti Lencioni di Lucca e Testi di Livorno)

RETI: 28' pt Butic (rig), 38' pt Arlotti

NOTE: spettatori 5.086 (paganti 3.893, abbonati 1.193). Espuslo 28' pt Scappi. Ammoniti Arlotti, Cioffi, De Feudis



LE STATISTICHE (a cura di Cristiano Cerbara). Il derby di Romagna torna in campionato al Romeo Neri dopo 12 anni di assenza. Era il 10 novembre 2007 quando in B, davanti a 8.000 tifosi in delirio, gli scatenati biancorossi di Leo Acori infliggevano ai derelitti cugini un sonoro 4-1 (autorete di Biasi, Ricchiuti e doppio Jeda) emulando la vittoria più larga nei precedenti con il Cesena che risaliva alla serie C edizione 1947-48. Sempre a livello di campionato, si tratta del 36° derby in salsa riminese e il bilancio vede prevalere i padroni di casa con 13 vittorie contro le 10 dei bianconeri del Savio con il contorno di 12 pareggi (46-37 il computo dei gol). L'ultimo pari risale sempre alla serie B ma edizione 2005-06 (1-1) mentre il Cesena, antipasto di Coppa Italia dello scorso 4 agosto a parte, non vince dalla stagione 1967-68, quella che portò il Cavalluccio alla promozione in B.

Entrambe le contendenti non arrivano al derby al massimo della condizione. Il Rimini ha vinto solo all'esordio con l'Imolese (striscia aperta di 8 gare senza successi) mentre il Cesena è reduce da due ko di fila. Problemi per entrambe le difese che hanno incassato 15 reti (solo la Virtus Verona ha fatto peggio con 16), pure gli attacchi viaggiano a braccetto (10 gol segnati dal Rimini contro gli 11 cesenati).



Squadre in campo, Rimini in maglia a scacchi biancorossi, Cesena in completo nero con bordi bianchi.

1' partiti, il Rimini attacca nel primo tempo verso la curva Est.

12' derby teso, Cesena con il pallino del gioco in mano, Rimini di rimessa.

14' primo angolo anche per i biancorossi, l'arbitro scorge un fallo di Scappi in area.

14' il sintetico del Romeo Neri in condizioni penose, sembra di giocare in spiaggia.

20' cross di Giraudo da sinistra, Borello ci arriva di testa e costringe Scotti al primo difficile intervento della partita

27' rigore per il Cesena, fallo di Scappi sul lanciato Giraudo. Espulso Scappi.

28' gol del Cesena, segna Butic da dischetto.

29' sostituzione nel Rimini: esce Van Ransbeeck, entra Candido

33' ennesimo cartellino rosso ai danni dei giocatori biancorossi (è già il sesto stagionale), in un frangente in cui non sembrava esserci chiara occasione da gol per il Cesena.

37' dal quinto corner in favore del Cesena, respinta biancorossa e diagonale al volo di De Feudis che sfila sulla destra di Scotti.

38' GOL DEL RIMINI!!!!!! ARLOTTI!!!!!! Errore di Ciofi che controlla male uno spiovente fornendo di fatto un assist d'oro ad Arlotti che si allarga sulla destra (blandamenti marcato da Ricci) e fulmina Agliardi con un secco diagonale rasoterra.

38' ammoniti Arlotti per essere andato a esultare sotto la Est (cosa che aveva fatto anche Butic ma senza sanzione) e Cioffi per proteste sul mancato giallo precedente a Butic.

47' dopo due minuti di recupero, l'arbitro Ricci di Firenze (contestato dai tifosi biancorossi) manda le squadre negli spogliatoi



1' parte il secondo tempo.

9' conclusione a giro di Franco, palla di poco alta sulla traversa

20' ammonito De Feudis per gioco pericoloso su Palma

24' percussione centrale di Palma, tiro contrato, pallone che finisce a Gerardi, bel movimento e sinistro potente rasoterra ma centrale, Agliardi si salva in due tempi

31' sostituzioni nel Cesena: escono Butic, Giraudo e Rosaia, entrano Sarao, Valeri e Valencia

31' sostituzioni nel Rimini: escono Arlotti e Gerardi, entrano Ventola e Bellante