Novafeltria: faceva il pieno usando la carta carburanti altrui, denunciato per furto

| 17:32 - 18 Ottobre 2019

Pistola distributore carburante, foto di repertorio.

I Carabinieri della Stazione di Novafeltria hanno scoperto e denunciato un 43enne del luogo per utilizzo indebito di mezzi di pagamento elettronici. A fine settembre una donna aveva presentato denuncia di smarrimento ai Carabinieri di una carta carburanti elettronica, per il rifornimento dell’autovettura di servizio dell’azienda per cui lavora. Dopo qualche giorno è tornata in Caserma, in quanto con quella carta erano stati effettuati rifornimenti di carburante per 200 euro. I Militari della Compagnia di Novafeltria, diretta dal Capitano Carmelo Carraffa, hanno acquisito tutte le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nei distributori dove erano avvenuti i prelievi con la carta, accorgendosi che in azione era sempre entrata la stessa persona. Grazie a un’intensa attività di indagine, i Carabinieri sono risaliti all’identità del responsabile.