Calcio C, il Rimini ha messo in stand by Juanito Gomez dopo il provino: deciderà la prossima settimana

| 17:19 - 18 Ottobre 2019

L'attaccante Juanito Gomez.



Juanito Gomez, l'attaccante ex Verona di 34 anni, ha concluso il periodo di prova con la squadra biancorossa. Il giocatore è in salute, non accusa postumi di infortuni, deve ricercare la migliore condizione fisica. La società deciderà la prossima settimana dopo un vertice tra società e staff tecnico se tesserarlo o meno. Gomez sta alla finestra: potrebbe interessare altri club tra cui il Gubbio dove esplose facendo il doppio salto dalla C2 alla B. Nella scorsa stagione alla Sicula Leonzio il tecnico era Vincenzo Torrente ora alla guida della squadra umbra. Per quanto riguarda il centrocampista under Federico Chiossi il tesseramento avverrà la prosisma settimana se si troverà l'accordo col giocatore e il suo procuratore.