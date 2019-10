Non solo Paradiso: da Zucchero a Gualazzi e Concato. Ecco lo studio riccionese che accoglie le star della musica

Attualità

| 07:55 - 19 Ottobre 2019

Per il video del suo primo singolo da solista, Non avere paura, Tommaso Paradiso ha deciso di fare le cose in grande e chiamare una serie di amici a supportarlo in questa nuova avventura. Location? Di nuovo Riccione e per la precisione il Marzi Recording Studio , una realtà forse sconosciuta ai più, ma che ha alle spalle professionalità e collaborazioni eccellenti. Nelle immagini infatti Fiorello, Fiorella Mannoia, Federico Zampaglione, Francesca Michielin, Jovanotti, Elisa, Enrico Vanzina, Isabella Ferrari, Francesco Mandelli, Tess Masazza, Frank Matano e Cristiano Caccamo si uniscono all’ex frontman dei Thegiornalisti per cantare, suonare e ballare sulle note del brano, diventando i protagonisti della visione di una coppia di ragazzi, proprio nello studio riccionese.





La realtà del Marzi Recording Studio, di Daniele e Isabella Marzi, è forse sconosciuta ai non addetti ai lavori, ma Riccione, con loro, si avvale di un’altra grande eccellenza.





Maria Antonietta, Zucchero, Fabio Concato, Raphael Gualazzi, solo per dirne alcuni, hanno registrato in questo studio, si sono affidati alla professionalità di Daniele e Isabella che, con passione, tenacia e tanto amore per la musica, hanno deciso di creare questa realtà unica: non un semplice studio di registrazione, sì perché l’ambizione è anche quella di affacciarsi alla produzione. Un vero e proprio esercizio di scouting che, grazie al lavoro e all’intuito di musicista di Daniele e le capacità di marketing di Isabella, si scopre vincente, e la squadra è capace di scovare nuove voci e nuovi talenti da prendere sotto la propria ala, “dal nostro punto di vista aiutiamo questi ragazzi a crescere sugli aspetti fondamentali, tecnici, comunicativi, magari con un approccio che, nei reality per esempio, non è possibile viste le esigenze dello show, direi solido e sano”, così spiega Daniele Marzi.





LE RIPRESE DEL VIDEO. “Speravamo andasse bene, ma non così bene – racconta Daniele ricordando le riprese del video di Paradiso – soprattutto per i feed back che abbiamo ricevuto da artisti come loro. Per esempio Elisa ci ha confessato che nel nostro studio si percepiva un’atmosfera “da super vibes”, questo ci ha fatto molto piacere anche perché abbiamo cercato di creare un ambiente che desse qualcosa a chi lo vive”.





SUCCESSI E AMBIZIONI. L’ emozione di questa esperienza è stata unica, ma tante sono le soddisfazioni che arrivano dagli artisti che scelgono Marzi Recording Studio per lavorare alle loro creazioni, “non ci interessava farci conoscere, queste sono realtà che si scelgono con il passa parola – spiega Marzi – la gente che ci conosce sa come lavoriamo e viene da noi proprio per la nostra professionalità”. Grandi nomi, nuovi talenti, ma anche nomi che, per esempio nel jazz, nel blues, fanno venire la pelle d’oca: loro, anche dall’estero, vengono a Riccione esclusivamente per poter registrare qui.Il lavoro di Daniele e Isabella continua senza sosta, “abbiamo fatto tanto jazz, abbiamo appena finito un disco dedicato a Marco Tamburini, un famoso jazzista che ha lavorato anche nel pop, con una tribute band che gli ha dedicato un lavoro”.





Una squadra forte, una realtà potente e professionale che si sta affacciando alla musica in più ambiti anche a livello internazionale, ma sempre con quella genuinità tipica della Romagna, che rimane un marchio di fabbrica.





Maria Assunta (Mary) Cianciaruso