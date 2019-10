Il novafeltriese Silvano Catalano tra i vincitori del premio Rimini Europa in the World

Attualità

Rimini

| 07:56 - 19 Ottobre 2019

Silvano Catalano, 57enne di Novafeltria, il leader dei Silver Buicks.

C'è anche il novafeltriese Silvano Catalano tra i vincitori del premio letterario artistico Rimini Europa in the World, che sabato 19 ottobre festeggerà i suoi 25 anni. Il premio, che si svolge a cadenza biennale, è conferito agli artisti, poeti, creativi, musicisti e attori del territorio, compresi i nuovi talenti, dalla fondatrice Nadia Giovagnoli, nella location del Museo della Città di via Tonini (inizio ore 10). Silvano Catalano, 57enne di Novafeltria, è il leader dei Silver Buicks, una delle più grandi cover band italiane di Elvis Presley, che nel 2020 festeggerà i 22 anni di attività. Gli anni passano, ma per "Silva" e compagni è sempre come la prima volta: sul palco riescono a trasmettere sempre grande carica ed energia. "Silva" ha la responsabilità di far rivivere il mito del re del rock Elvis: si prepara minuziosamente, anche dal punto di vista del look, con vestiti cuciti su misura, camicie comprate in America, le cinture opera di un artigiano di Rimini. Un vero e proprio animale da palcoscenico che è riuscito a trasmettere con la sua voce la grande passione per Elvis, nata nel 1973, anno del celebre concerto trasmesso in via satellite "Aloha from Hawaii".