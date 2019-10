Boccette A1, Capitan Bagati Bellaria mantiene imbattibilità e quinto posto

Sport

Rimini

| 14:51 - 18 Ottobre 2019

La squadra del President Park Ronco.





Nella settima giornata del campionato regionale di boccette serie A1, Bt Bussecchio strappa uno striminzito pareggio al President Park Ronco e perde i primi punti ma salvando l'imbattibilità conserva la vetta in coabitazione con Manuel Caffè Bocciofila Imola e Leon D 'Oro Molinella.



Cade rovinosamente e per la prima volta il Circolo Sport Ravenna ubriacati dal Birra di Paolino Riccione e scivola a meno tre, Capitan Bagati Bellaria mantiene imbattibilità e quinto posto grazie ad un buon pari in casa del Pronto Poster Settecrociari. Risale Grand Hotel Palazzo TV Forli con un sudato successo col Bbzo Cafe' Villanova.

Tabellini



R. Romualdi e G. Sacchetti contro D. Calubani e R. Batani 95-35, S. Tricomi c I. Minoccheri 71-100, M. Fantini e G. Cacciatore c L. Versari e M. Morri 28-80, F. Ferri c D. Ricci 96-100, C. Bartolini c E. Rosa 101-92, C. Graffieti c C. Protti 101-53.A. Bacci e D. Cortecchia c L. Molinaro e A. Sandri 89-37, V. Cristofori c M. Brusa 105-85, A. Stella e M. Zoffoli c S. Bagli e W. Cantelli 85-66, C. Sandrini c L. Turroni 101-73, GL. Naldi c R. Zanelli 111-75, L. D’Ambra c A. De Antonis 107-61.A. Santoni e F. Yammine c L. Mini e F. Benedetti 83-79, M. Pritelli c L. Molduzzi 104-96, P. Barbanti e A. Donati c P. Gamboni e M. Grilli 81-25, P. Felici c G. Jeva 101-82, F. Marchini c C. Gasperini 101-66, S. Quieti c A. Nadery 106-28.D. Morini e D. Melideo c A. Mopnti e P. Vitelli 80-70, M. Vassura c F. Corradini 30-100,F. Turchi e L. Ravaglia c GL. Dolzani e A. Scarselli 70-80, S. Camprincoli c A. Pinardi 100-70, F. Giustiniani c A. Messori 97-100, G. Bacchilega c L. Cardinali 75-100.S. Casadei e R. Pezzani c L. Teodorani e S. Della Chiesa 64-81, M. Fabbri c R. Galiandro 83-102, B. Cicognani e F. Ricci c C. Vincenzi e M. Funghetti 83-68, J. Taioli c M. Patrignani 101-82, J. Magnani c G. Barducci 105-65, M. Foiera c C. Spadoni 98-104.L. Alpi e A. Bandini c M. Cillani e L. De Carli 81-31, C. Leonardi c A. Dalmonte 50-105,S. Nanni e F. Perugini c D. Ancarani e V. Beffa 85-47, M. Cicali c S. Laghi 92-107,A. Galli c R. Verlicchi 100-94, A. Corbetta c GL. Franchini 115-44.F. Ghelfi e C. Bondavalli c S. Vecchi e G. Catellani 88-79, T. Bovo c D. Gavioli 78-100,M. Iaccarino e S. Vezzalini c D. Baraldi e D. Giampellegrini 81-59, A. Pavarotti c C. Gualandri 75-100, S. Copelli c L. Beneventi 100-98, G. Camellini c S. Bussei 86-100.L. Luccarini e A. Soprani c E. Mariotti e F. Zoffoli 37-82, M. Bozzoli c G. Padovani 104-92, F. Emeri e V. Alvisi c GL. Zoli e R. Rustignoli 83-59, D. Bongiovanni c M. Solfrini 108-76, M. Serra c M. Riciputi 101-80, R. Zanna c P. Versari 94-106.F. Affinito e F. Golinelli c B. Zanardi e F. Muzzarelli 74-80, A. Panzeri c D. Ansaloni 73-100, L. Montorsi e F. Baraldi c F. Parma e F. Visentin 80-50, D. Degli Esposti c M. Celio 100-44, G. Lugli c D. Sgargi 100-45, P. Bortolotti c L. Draghetti 102-77.B.T Bussecchio Forlì, Manuel Caffè Bocciofila Imola e Leon D'Oro Molinella punti 19, Circolo dello Sport punti 16, Capitan Bagati Bellaria punti 15, Grand Hotel Palazzo Taverna V. Forlì punti 14, BBZO Cafè Villanova punti 10, Clai Sasso Morelli punti 9, President Park Ronco punti 8, Birra di Paolino Riccione, Tex Master Novellara, Pronto Poster Settecrociari Cesena e Caserme Rosse BO punti 7, Camo Mavis Cantonese punti 5, Andrea Costa Carpi, Hidra RSM Sire SMC Codifiume e Cava Rivalta Forlì punti 4, L'Artista Caffè Argenta punti 3.