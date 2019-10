Turismo

Riccione

| 14:32 - 18 Ottobre 2019

La famiglia tedesca Riffelmacher, Heinz, Gerda e Cristina.

L'estate è finita ma non si fermano i riconoscimenti per i turisti fedelissimi a Riccione.

Venerdì mattina l'assessore al turismo Stefano Caldari ha nominato simbolicamente ambasciatori della città i componenti della famiglia tedesca Riffelmacher, Heinz, Gerda e Cristina, che da 42 anni scelgono Riccione per le vacanze e il Bagno Mario n. 34.