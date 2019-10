Caffè nero per un'azienda riminese: vendite e provvigioni agli agenti nascosti al fisco

Cronaca

Rimini

| 13:51 - 18 Ottobre 2019

Pattuglia della Guardia di Finanza di Rimini.

D.T., 62enne rappresentante legale di un'impresa operante nel settore della lavorazione e della commercializzazione del caffè, è al centro dell'indagine "Free Coffee" della Guardia di Finanza di Rimini che ha messo nel proprio mirino vendite in nero per oltre 3 milioni di euro e omissione del versamento iva per oltre 600.000 euro in relazione ai rapporti commerciali intrattenuti con 700 clienti, tra bar e ristoranti, di sette diverse regioni italiane. Individuati anche ventuno agenti della società che, secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dal Sostituto Procuratore Manuel Bianchi, ricevevano provvigioni in nero. Per nascondere le vendite in nero, la società controllata ha emesso documenti di trasporto fittizi. Il legale rappresentante della società dovrà rispondere del reato di dichiarazione fraudolenta e nei suoi confronti è stato eseguito sui beni dell'indagato un sequestro preventivo per circa 137.000 euro.