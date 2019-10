Due borse di studio a Santarcangelo per aiutare studenti universitari e genitori al pagamento della mensa

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:01 - 18 Ottobre 2019

Foto di repertorio.

Scadono alle 12 del 31 ottobre i termini per candidare studenti universitari santarcangiolesi al bando per l’ergoazione di quattro borse di studio da mille euro, reso possibile grazie a una raccolta fondi organizzata in agosto da un gruppo di ristoratori santarcangiolesi alla quale hanno partecipato ben 180 persone. La partecipazione è riservata a diplomati con almeno 80 su cento e un Isee inferiore a 7500 euro, regolarmente iscritti all’anno accademico in corso. Altre precisazioni qui.



Scade invece alle 12 del 15 novembre il bando per la richiesta di un aiuto economico nel pagamento delle tariffe dei buoni pasto riservato agli alunni delle scuole materne ed elementari residenti nel comune, anche questo sottoposto a particolari requisiti ben esplicati nel sito della fondazione Francolini Franceschi, che ha permesso di allestire un fondo dedicato con risorse proprie.