I racconti di Edmo Vandi e Manlio Masini per la festa di apertura della scuola di Riccione Paese

Eventi

Riccione

| 13:00 - 18 Ottobre 2019

Da sinistra Edmo Vandi e Manlio Masini.

Un’intera settimana di appuntamenti per festeggiare il 97° compleanno della città di Riccione.

Il programma comincia sabato 19 ottobre con la festa di inaugurazione della scuola di Riccione Paese che, riaperta quest’anno dopo un’accurata ristrutturazione, sarà l’elemento scenico di un pomeriggio all’insegna della musica e del divertimento. Si inizia alle 15.30 con i canti e le poesie degli alunni che introducono al taglio del nastro e al racconto e alle memorie di Edmo Vandi e Manlio Masini.

Nei sotterranei della scuola, un tempo rifugio di guerra, si potrà percorrere un viaggio nel tempo attraverso le immagini di Riccionesi in grembiule. Scatti d’epoca dai primi del Novecento agli anni Sessanta (dall’archivio immagine della biblioteca comunale), e di La scuola di Paese, con volti e luoghi di una realtà in cui affonda le radici la storia della città.

Ci saranno poi letture animate a cura di Raffaella Albertazzi e la partecipazione della Associazione per la candidatura Unesco di Riccione con Pratiche e vita di spiaggia narrate dai bagnini, intervista doppia a Ferdinando Gabellini e Otello Tontini, con la conduzione di Fausto Ravaglia.

Il tutto accompagnato dalla musica di Filippo Dionigi e Mirò Saxophone Quartet e dalle dolcezze preparate dagli allievi dell’Istituto Alberghiero Savioli. A tutti i partecipanti sarà consegnato il quaderno dal titolo La Scuola di Riccione Paese, pubblicazione a cura del Comune di Riccione dedicata alla ristrutturazione della scuola.

Il pomeriggio proseguirà al Centro della Pesa, dove alle ore 17.30 si terrà la cerimonia pubblica di intitolazione della sala conferenze della biblioteca a Silvio Lombardini, primo sindaco di Riccione, alla presenza della famiglia. A seguire si terrà la presentazione del libro dello storico e ricercatore Manlio Masini, dal titolo Silvio Lombardini, un uomo perbene tra Santarcangelo, Forlì e Riccione.