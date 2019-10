Nuovo medico all'ambulatorio comunale di Gemmano: accanto a Mazza si aggiunge Federica Di Cintio

Attualità

Emilia Romagna

| 12:51 - 18 Ottobre 2019

La presenza dei medici di base nell’ambulatorio messo comunale di Gemmano si arricchisce della presenza di un ulteriore nuovo professionista: la dottoressa Federica Di Cintio, che si aggiunge al dottor Gianpiero Mazza.



Il sindaco Riziero Santi, avvalendosi della possibilità offerta dalla normativa sanitaria, ha fatto richiesta di riserva, cosicchè l’azienda sanitaria locale ha potuto condizionare la convenzione con il nuovo medico alla permanenza settimanale nel proprio comune. Già in precedenza l’amministrazione comunale aveva opportunamente deciso di mettere a disposizione, ad uso gratuito, ai medici che avessero programmato le permanenze nel piccolo comune collinare della Valconca locali idonei di proprietà comunale che si trovano nel piccolo centro storico in via Torino 4.



Soddisfatto il sindaco Santi: «Si tratta di un servizio molto utile e gradito dalla popolazione. Soprattutto gli anziani che possono usufruire del servizio medico di base senza doversi spostare a Morciano di Romagna. Il comune non ha competenze dirette in merito, tuttavia per agevolare i nostri cittadini come amministrazione comunale abbiamo fatto tutto ciò che era ed è in nostro potere mettendo a disposizione i locali gratuitamente e chiedendo la riserva all’Ausl».



Il dott. Mazza è presente nell’ambulatorio a Gemmano il mercoledì dalle 16 alle 17.30 mentre la dott.ssa Di Cintio è presente il martedì e il giovedì dalle 11 alle 12. Gi stessi medici negli altri giorni della settimana si trovano nei rispettivi ambulatori di Morciano di Romagna.