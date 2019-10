Attualità

Rimini

| 12:38 - 18 Ottobre 2019

Pattuglia della Dda (foto di repertorio).

Non sono infiltrazioni, ma la mafia nel riminese è radicata. Lo spiega l’associazione Libera Rimini, da 25 anni in prima linea nella lotta alla mafia, criticando chi “cerca di minimizzare la presenza e l’azione della criminalità organizzata in Emilia Romagna e in Provincia di Rimini, nonostante l’indagine Titano, l’operazione Mirror, il processo Black Monkey” e per ultima l’operazione Hammer. Libera Contro le Mafie Rimini - rete di associazioni, cooperative sociali, movimenti e gruppi, scuole, sindacati, diocesi e parrocchie, gruppi scout – ricorda la propria attività informativa nei confronti della cittadinanza, i laboratori in parrocchie, università e carceri: “Proviamo ad esserci e a fare, dalla Valconca alla Valmarecchia. Perché siamo volontari, ma siamo, prima di tutto cittadini. Perché siamo lo Stato”. Senza dimenticare i banchetti allestiti per la vendita di beni confiscati alla mafia: “Beni che esistono anche sul territorio riminese, sono più di 20, ma che in pochi conoscono”. Relativamente alla classifica del “Sole 24 Ore” sull’indice di criminalità, con Rimini al secondo posto per numero di reati, Libera Rimini spiega: “è indice che la criminalità è attratta dall’economia riminese e dalla possibilità di reinvestire, nel traffico di droga e nel gioco d’azzardo, ma anche in attività commerciali turistiche e imprenditoriali, riuscendo così a ripulire capitali illeciti”.





Assemblea pubblica il 28 ottobre

Per lunedì 28 ottobre alle 18, presso la sala del Buonarrivo in Corso d’Augusto, Libera Rimini ha indetto un’assemblea pubblica, invitando tutte le associazioni che si occupano di mafie, le associazioni di impresa ed i sindacati, i cittadini, “per trovare insieme, ognuno per la sua parte sinergie di contrasto alla criminalità organizzata e di diffusione della cultura della legalità”. Inoltre è stato chiesto un incontro al Prefetto di Rimini. “Ci auguriamo di trovarci tutti dalla stessa parte, a ribadire, come diceva Peppino Impastato, che la mafia e un montagna di merda, ma soprattutto che anche se non abbiamo mai avuto anticorpi, ci possiamo ancora curare”, spiegano nella nota i referenti di Libera Rimini.