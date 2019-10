Cronaca

Novafeltria

| 12:08 - 18 Ottobre 2019

Ambulanza, foto di repertorio.

Entra in un bar, ordina un the e si accascia al suolo. Un malore improvviso venerdì mattina, ha stroncato la vita di un sammarinese 69enne in un bar di Secchiano di Novafeltria. Secondo quanto ricostruito l'uomo aveva appena ordinato un the quando si è sentito male. Inutili i soccorsi giunti tempestivamente, il 69enne non si è più ripreso. Sull'episodio indagano i Carabinieri.