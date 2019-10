Cronaca

Rimini

| 11:59 - 18 Ottobre 2019

L'incidente avvenuto sulla Statale Adriatica a Viserba.

Non ce l'ha fatta il ciclista investito giovedì sera sulla statale adriatica a Viserba. L'uomo, senza documenti e di cui non si conoscono le generalità, era a bordo della due ruote quando è stato centrato da una Fiat Punto che, non vedendolo, lo ha colpito in pieno. La bici è rimasta incastrata, il ciclista ha sfondato il parabrezza ed è finito in strada. Immediati i soccorsi, il personale del 118 ha disposto il ricovero al Bufalini di Cesena dove è spirato durante la notte.