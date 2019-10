Arrestato ladro seriale, aveva commesso una serie di furti a Rimini

Cronaca

Rimini

| 11:43 - 18 Ottobre 2019

Controlli della Polizia nel centro storico di Rimini, foto di repertorio.

Giovedì gli uomini della squadra mobile di Rimini hanno arrestato un 30enne kosovaro residente a Rimini, ma di fatto senza fissa dimora, per aver commesso una serie di furti dal 2013 al 2015, per i quali il 9 ottobre gli era stata irrogata la pena definitiva cumulativa di 6 anni di reclusione, con l’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni, con la misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato.



Il giovane è stato trovato verso le 12.30 grazie a un servizio di appostamento nella zona di Miramare in via Marconi, vicino a un’attività commerciale. Una volta individuato, gli operatori hanno avuto qualche dubbio inziale circa la sua identità, visto che le sue sembianze erano molto cambiate rispetto alla foto segnaletica in loro possesso. I poliziotti però lo hanno comunque avvicinato, gli hanno chiesto i documenti e una volta accompagnato in questura, hanno potuto accertare la sua identità e procedere all'arresto.



Il risultato è stato conseguito nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dalla Questura per il contrasto dei reati predatori.