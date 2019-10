Era ricercato dalla polizia tedesca per il reato di furto, un 41enne rumeno è stato arrestato a Rimini

Cronaca

Rimini

| 11:36 - 18 Ottobre 2019

Era ricercato dalla polizia tedesca per il reato di furto e su di lui era stato emesso anche un mandato di cattura europeo. È stato arrestato a Rimini un 41nenne rumeno, in Italia senza fissa dimora, trovato venerdì 11 ottobre attorno alle 11 in via Flaminia.



Dopo aver ricevuto segnalazioni da parte di diverse fonti confidenziali circa la probabile presenza del ricercato, la polizia ha iniziato a cercarlo più approfonditamente nella zona. Una volta individuato è stato avvicinato e bloccato in sicurezza, questo dopo che lo straniero aveva tentato di dileguarsi, riuscendo però a percorrere solo pochi metri. In questura è stato ufficialmente riconosciuto e messo pertanto a disposizione della corte d’appello di Bologna per l’esecuzione della misura di estradizione in Germania. Al momento si trova recluso in carcere.



Il risultato è stato conseguito nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dalla Questura per il contrasto dei reati predatori.