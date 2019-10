Rimini: rubavano ciclomotori e li smontavano per rivendere i pezzi di ricambio, fermati dalla Polizia

Cronaca

Rimini

| 11:31 - 18 Ottobre 2019

Ciclomotori rubati, foto di repertorio.

Rubavano motorini per smontarli e rivendere i pezzi nel mercato libero. Per questo due italiani, un 53enne bolognese (già destinatario dell’obbligo di soggiorno con sorveglianza speciale) e un 29enne riminese, entrambi con numerosi precedenti (reati contro il patrimonio, la persona e per traffico di stupefacenti), sono stati fermati domenica pomeriggio dalla squadra mobile di Rimini e denunciati per ricettazione.



Il tutto grazie alla chiamata fortuita del proprietario di uno dei ciclomotori rubati, che lo aveva rinvenuto per caso in via Giuliano da Rimini e per questo aveva allertato la polizia. Nel corso del sopralluogo gli operatori vedono poco distante dal luogo del rinvenimento un soggetto sospetto - che poi si scoprirà essere il bolognese pregiudicato - condurre a mano un motorino Aprilia BF, il quale dopo i dovuti accertamenti è risultato rubato a una signora ancora nel lontano dicembre del 2015. L’uomo dichiara di averlo acquistato pochi giorni prima, ma questo non dissuade gli agenti dal perquisire un garage poco distante dove vengono trovati una bicicletta, un parabrezza, un parafango, due marmitte, una forcella anteriore, un serbatoio, insomma una serie di parti metalliche ed elettriche riconducibili a ciclomotori Aprilia. All’interno c’era il riminese che armeggiava con degli attrezzi. I due vengono quindi fermati e segnalati per ricettazione. Il ciclomotore condotto a mano è stato riconsegnato infine alla legittima proprietaria, incredula.



Il risultato è stato conseguito nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dalla Questura per il contrasto dei reati predatori.