FOTO Raccolta mozziconi, terza mobilitazione coi ragazzi di Rimini smoke box in piazza Cavour

| 11:09 - 18 Ottobre 2019

Il gruppo sceso in strada domenica scorsa con guanti e sacchetti.

Prosegue la sua campagna di sensibilizzazione alla salvaguardia dell’ambiente e del territorio “Rimini Smoke Box” ideata da Agorà Rimini di “RiGenerazione Italia”: in programma la terza domenica di raccolta dei mozziconi da terra.



Dopo aver svolto nel corso dei mesi diverse azioni di pulizia nelle spiagge e nei parchi pubblici di Rimini, il comitato locale composto da giovani con meno di 35 anni sta intraprendendo nuovamente azioni di raccolta, questa volta nel centro storico, per indurre le persone a notare con più frequenza la presenza ingente di mozziconi di sigaretta a terra, oltre che per trovare nuovi volontari disposti a partecipare alla campagna in cambio delle "smoke box", posaceneri portatili per i fumatori.



Domenica 20 ottobre si darà così il via alla terza raccolta di mozziconi e il punto di incontro sarà in piazza Cavour, presso la fontana della Pigna, alle 9.30. La mobilitazione è aperta a tutti (purché muniti di guanti e sacchetti) e stavolta vede la collaborazione con il bar Ferrari, che offrirà la colazione a tutti i partecipanti.

Nel frattempo prosegue la raccolta fondi tramite crowdfunding allo scopo di supportare questa e altre iniziative.



“Rimini Smoke Box” ha un gruppo Facebook e un canale Instagram da dove si possono seguire le iniziative, nonché una serie di patrocini con Cultura Democratica, dnA Rimini difesa natura, animali ambiente, Guardie Ecozoofile FareAmbiente Rimini, Let’s Clean Up Europe, Umana Dimora Rimini e, per l'appunto, RiGenerazione Italia.