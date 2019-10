Cattolica: "Pink Floyd Tribute Band" sabato 26 ottobre al Teatro della Regina

Eventi

Cattolica

| 10:46 - 18 Ottobre 2019

Pink Floyd Tribute Band.

E’ in programma sabato 26 ottobre alle 21 al Teatro della Regina il concerto live dei Sound Project “Pink Floyd Tribute Band”. Evento organizzato da Radio Talpa, Comune di Cattolica (assessorato alla Cultura), associazione Cattolica per la Tanzania, associazione Progetto Suono. Filo conduttore del concerto: 30 anni fa cadeva il Muro di Berlino; 40 anni fa i Pink Floyd pubblicavano un album preveggente e universale: The Wall. Sonorità e testi che hanno fatto dei Pink Floyd l’icona del Progressive rock e rivoluzionato la scena musicale e culturale. Prevendita biglietti: Vivaticket. Info: 370.3531173 (ore 15 - 20)