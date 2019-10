Volley A2 femminile, per la Omag sfida al vertice a Pinerolo

Sport

San Giovanni in Marignano

10:37 - 18 Ottobre 2019

La squadra dell'Omag.

Domenica 20 ottobre alle 17:00, al Palazzetto dello Sport di Pinerolo, nella TERZA giornata del girone di andata del Campionato di volley di serie A2, si affronteranno Eurospin Pinerolo e Omag San Giovanni in Marignano. Trattasi già di scontro al vertice, con Soverato a pari merito “alla finestra”, anche se siamo solo all’inizio.

L’esperto skipper Michele Marchiaro, quest’anno al timone della squadra piemontese dopo le brillanti stagioni al Cus Collegno, certamente proverà a ripetersi. A sua disposizione le bocche da fuoco sono Zago e Grigolo innescate da Boldini, mentre a garantire il necessario equilibrio ci pensano Fiori e Bussoli. Nel reparto centrali l’acquisto di Ciarrocchi (tra i migliori nel suo ruolo nelle ultime stagioni) aggiunge ulteriore qualità a fianco della confermatissima Bertone. L’obiettivo della Eurospin potrebbe essere quello di migliorare il risultato della scorsa stagione, centrando la pool promozione: non mancano certo le qualità per farlo.

Le ragazze della Omag, guidate dal tecnico Stefano Saja, arrivano all’appuntamento sulla scia del bel successo interno contro Talmassons e desiderose di portare a casa punti pesanti. Tutte abili ed arruolate le atlete marignanesi, e riflettori accesi anche sulla “panchina”, una risorsa importante di questa giovane squadra e “pronta” già nel primo scorcio di campionato.

Per quanto riguarda le formazioni che scenderanno in campo, coach Marchiaro potrebbe schierare Boldini in palleggio con Zago opposto, Bussoli e Grigolo in posto 4, Ciarrocchi e Bertone al centro e Fiori libero. Saja risponderà con Battistoni in regia e Decortes opposto, Saguatti e Pamio in posto 4, Gray e Lualdi al centro e Bresciani libero.

Arbitreranno l’incontro Piera Usai e Paolo Scotti.

Gli appassionati potranno seguire il match in diretta streaming al seguente link: https://www.youtube.com/channel/UCQCUmbr9Egbs5UcnJV9iT1Q