Esordio in trasferta per il Retina Cattolica Volley sul campo insidioso del Massavolley

| 09:43 - 18 Ottobre 2019

Foto di gruppo.

La pre-season è terminata. Sabato si inizia a fare sul serio. Il Retina Cattolica Volley giocherà la prima partita del campionato di Serie C (Girone C), sul campo del Massavolley Ravenna (ore 17,30, Palazzetto in via Fornace di Sopra, Massa Lombarda). "Sabato finalmente inizia questo mio secondo anno a Cattolica - dice l'allenatore riconfermato Matteo Costanzi - Sarà un avvio tosto, con la trasferta a Massa Lombarda contro una delle candidate alla promozione. L'anno scorso sono arrivate ai play.off, hanno mantenuto l'ossatura e si sono rinforzate. Hanno una corazzata, ma noi non temiano nessuno, e andiamo a giocarci le nostre carte. Cercheremo di dimostrare quanto abbiamo fatto di buono nel pre-campionato. Trattandosi di un esordio, la prima gara è sempre un punto interrogativo, non sai mai quale possa essere la risposta delle ragazze a livello emotivo. Ma sono convinto che venderemo cara la pelle. Non andremo a fare le vittime sacrificali, se ci lasciano spazio, cercheremo di approfittarne. Ci piacerebbe partire con un colpaccio, speriamo bene, Forza Cattolica".

Retina Cattolica Volley: Elena Franchi, Lucia Mercolini, Michela Gennari, Francesca Fanelli, Cristina Bacciocchi, Noemi Giusti, Giulia Spreghini, Veronica Pasquini, Martina Sanchi, Giulia Micheletti, Sofia Bigucci, Federica Pirazzini. Allenatore: Matteo Costanzi