Rimini Calcio: Arlotti, Petrovic e Bellante fanno doppietta nel test contro la Under 17 al Neri

Sport

Rimini

| 20:59 - 17 Ottobre 2019

L'attaccante Scott Arlotti ha segnato una doppietta.







Nove reti nella partitella infrasettimanale che il Rimini ha disputato giovedì pomeriggio al "Romeo Neri" dove è stata spostata la partita all'improvviso (la sede originaria era San Vito)

in quanto i lavori al manto erboso sono stati ultimati a fine mattinata anche se non definitivamente: riprenderanno la prossima settimana. Si è giocato a porte chiuse contro la formazione Under 17 allenata da mister Lele Vanni.

Salvo l'infortunato Variola e Cozzari, che ha lavorato a parte, tutti a disposizione di mister Renato Cioffi che ha fatto ruotare tutti gli uomini a propria disposizione. Presente al campo anche il presidente Giorgio Grassi che ha seguito con attenzione il test in preparazione al derby in programma domenica con il Cesena. Nella prima frazione sono andati a segno Candido, Gerardi e Arlotti, quest'ultimo autore di una doppietta. Nella ripresa due reti anche per Petrovic e Bellante e gol di Van Ransbeeck.

Probabile che rispetto alla partita di Fano ci siano pochissime novità vista la buona partita collettiva: un po' di turn over, semmai, è più prevedibile per il turno infrasettimanale di mercoledì con la trasferta di Reggio Emilia. Da individuare solo il sostituto di Zamparo, squalificato: possibile che sia Arlotti, ma in questo caso uno tra gli under Cigliano, Oliana e Silvestro potrebbe andare in panchina a meno che il tecnico non pensi ad uno schieramento con quattro under. Ma in attacco Cioffi ha molte soluzioni.