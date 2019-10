Rimini: prosegue il caldo ottobre tra venti di scirocco e di libeccio

Attualità

| 19:25 - 17 Ottobre 2019

Foto Stiv Gentili.

Temperature ancora sopra la media, per un ottobre particolarmente mite per il territorio riminese, che rimarrà ai margini di una perturbazione attesa nel weekend (anche se il cielo sarà sostanzialmente nuvoloso). A determinare queste condizioni, i venti di libeccio e di scirocco che soffieranno sul riminese.



Previsioni week-end per Rimini e provincia

Venerdì 18 Ottobre 2019



Avvisi: nessuno.

Stato del cielo: sereno o parzialmente velato al mattino, poco nuvoloso nel pomeriggio-sera.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in lieve aumento, con valori minimi compresi fra i +8° delle zone interne e i +14° della costa meridionale, massime che si spingeranno fino a +22° sulle aree di pianura.

Venti: deboli, di Libeccio da Sud-Ovest nell’interno, da Sud-Est lungo la costa.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.



Sabato 19 Ottobre 2019



Avvisi: nessuno.

Stato del cielo: parzialmente nuvoloso, con nubi maggiormente compatte a ridosso delle aree montuose. Su pianure e coste, infatti, saranno frequenti le schiarite specie nel corso del pomeriggio.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in ulteriore lieve aumento, con valori minimi compresi fra i +10° delle zone interne e i +15° della costa, massime fino a +23° sulle pianure.

Venti: in rinforzo dai quadranti meridionali, con raffiche fino a 40 km/h in Appennino.

Mare: da poco mosso a mosso.

Attendibilità: alta.



Domenica 20 Ottobre 2019



Avvisi: nessuno.

Stato del cielo: parzialmente nuvoloso a ridosso dei rilievi, poco nuvoloso altrove, con spazi di sole alternati ad annuvolamenti.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in aumento, con valori minimi compresi fra i +12° delle zone interne e i +16° della costa, massime fino a +23° su colline e pianure.

Venti: moderati di Scirocco da Sud-Est in costa e di Libeccio da Sud/Sud-Ovest su colline e rilievi.

Mare: mosso.

Attendibilità: media.



Linea di tendenza: la prima parte della nuova settimana vedrà la nostra provincia sotto l’afflusso di miti correnti meridionali, che favoriranno tempo pressochè stabile ed un ulteriore aumento delle temperature. I valori massimi potranno sfiorare i +25° nella giornata di Lunedì, assestandosi sui +22° nelle giornate seguenti.



La nuvolosità si mostrerà irregolarmente distribuita, i venti saranno deboli-moderati ed il mare poco mosso. Non sono previste piogge almeno sino a Mercoledì.

