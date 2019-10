Calcio Storico, ecco i gladiatori di Rimini: sabato 26 l'incontro tra fighters

Attualità

Rimini

| 07:35 - 21 Ottobre 2019

La squadra riminese che pratica il calcio storico fiorentino.

Li chiamano i nuovi gladiatori e si sfidano con il pallone, ma anche a calci, pugni, in una lotta dura ma praticata con lealtà, rispetto ed etica sportiva. Sono gli atleti che si cimentano nell'Harpastum, l'antenato del calcio storico fiorentino. Un mix tra calcio, rugby e lotta, che ha radici nell'antica Roma: veniva infatti praticato dai legionari, che si affrontavano nelle arene a mani nude. Anche a Rimini è nata una squadra che pratica questo antenato del calcio: il team si chiama i Biancorossi, in onore dei colori cittadini. Il caposquadra è un noto pugile di Rimini, Luca Berges, che è uno dei pochi fiorentini a far parte anche di una squadra di calcio storico fiorentino, i Verdi di San Giovanni. Sabato 26 ottobre a Garda i Biancorossi prenderanno parte a un torneo a quattro squadre che vedrà in lotta (è il caso di usare questa parola) anche l'XI Legione di Roma, i Marroni di Garda e i Neri di Brescia. Le partite si disputeranno in vere e proprie arene moderne. Il primo torneo avrà anche lo scopo di presentare ufficialmente le squadre. Al termine si terranno i sorteggi per il campionato, che sarà strutturato con sfide di andata e ritorno. Le partite avranno cadenze mensile, per permettere agli atleti di prepararsi al meglio per la dura prova fisica. Oltre all'aspetto sportivo-agonistico, l'Harpastum ha anche un valenza culturale, espressa dai gruppi di rievocazione storica che fanno parte integrante del progetto e che affiancheranno le squadre nei prepartita.



I giocatori Biancorossi



Luca Bergers

Nicola Ammirati

Daniel Bianchini

Giovanni Ferrante

Francesco Carollo

Mattia Mengoni

Nicolò Modula

Christian Pernicano

Enrico Sartini

Andrea Pratissoli

Mirco Macchelli

Davide Manna

Maurizio Biondo

Marius Cretu

Vlad Gonta

Matteo Cioppi