E’ arrivato il week-end con un carico di eventi: ecco cosa fare dal 18 al 20 ottobre

Eventi

Rimini

| 17:39 - 17 Ottobre 2019

A Montefiole c'è la sagra della castagna.

E’ un week-end che profuma d’autunno, castagne e tartufo per i buongustai, teatro e cinema per gli appassionati: ma nulla è lasciato al caso perché l’offerta soddisfa davvero a 360 gradi. Non avete ancora in mente cosa fare questo finesettimana? Vi diamo qualche dritta!





TRADIZIONE





Fiera del tartufo di Sant'Agata Feltria è uno degli appuntamenti più attesi per gli appassionati di gastronomia e per gli amanti di questa preziosa delizia. La kermesse si svolgerà tutte le domeniche di ottobre. Leggi la notizia.





Fiera del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola. La 24a edizione si svolge nelle domeniche 06, 13, 20 Ottobre 2019. Anche quest'anno in autunno per tre domeniche si può assaggiare e comprare il prezioso tartufo bianco che viene raccolto nei boschi intorno a Pergola. Leggi la notizia.





Seconda domenica per la 55° edizione de “La sagra della Castagna” di Montefiore Conca. Inserito nel programma de “La domenica nel borgo” de I Borghi Più Belli D’Italia, è uno degli eventi più attesi della Valle del Conca, torna ad animare Montefiore Conca, grazie all’organizzazione della Proloco locale.





SU IL SIPARIO





Venerdì 18 ottobre, alle ore 21.00, il Teatro Astra di Bellaria Igea Marina accoglierà lo spettacolo "Diversamente disabili - Storie e pensieri sulla disabilità" di e con Roberto Mercadini. La serata, ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, è promossa da Avulss Bellaria Igea Marina e San Mauro Mare in memoria di Adele Maioli, indimenticata fondatrice e presidente dell’associazione.





Il giorno successivo, sabato 19 ottobre, la sala di viale Paolo Guidi ospiterà l’attesa “prima” della stagione teatrale 2019-2020, la seconda sotto la direzione artistica di Corvino Produzioni e l'organizzazione della Cooperativa Le Macchine Celibi: il sipario si alzerà alle 21.00 ed il compito di inaugurare la nuova stagione sarà affidato a Natalino Balasso, artista dalla raffinata drammaturgia comica, che porterà in scena una ventata di risate extra-large con lo spettacolo “Velodimaya”. Leggi qui la notizia





A Nemesis arriva Piergiorgio Odifreddi. Il “matematico impertinente,venerdì 18 ottobre alle 21 al teatro degli Atti di Rimini si confronterà con Davide Brullo sulla sua opera e la sua vita. Leggi qui la notizia.





Dopo gli ottimi risultati dello scorso anno, è ai nastri di partenza la seconda stagione del Teatro “Angelo Mariani” di Sant’Agata Feltria. La sezione “Parole” comincia sabato 19 ottobre 2019 con As avde' fantesma, commedia dialettale brillante della Filodrammatica Hermanos. Leggi qui la notizia.





E’ visibile in rete da qualche giorno il nuovo videoclip del singolo “Mi piace chi sono” del cantautore riminese Davide Ricci, che anticipa l’album “Quasi Invisibile” in uscita il 20 ottobre 2019. Il nuovo album sarà presentato in concerto il 20 ottobre alle 17 al Teatro Astra di Misano.

Davide Ricci salirà sul palco con i musicisti Enrico Giannini alla tastiera, Roberto Pizzagalli alla batteria, Francesco Cardelli al basso, Massimo Marches alla chitarra. Leggi qui la notizia





ANDIAMO AL CINEMA





Arriva al Cinepalace di Riccione e al Multiplex Le Befane un evento unico riservato alle sale cinematografiche: il film concerto “Metallica & San Francisco Symphony: S&M2” I Metallica e la San Francisco Symphony si riuniscono infatti al nuovo Chase Center di San Francisco per celebrare il 20 ° anniversario del loro spettacolo S&M (Symphony & Metallica). Il concerto sul maxi schermo è venerdì 18 ottobre (alle ore 18:30 e 21.00 al Multiplex Le Befane e al Cinepalace alle ore 21.00). Leggi la notizia





Al cinema Tiberio evento Speciale per la Rassegna FICE – Riusciranno i nostri eroi. Da venerdì 18 a domenica 20 ottobre è in programma, in prima visione, L’ospite di Duccio Chiarini, con Daniele Parisi, Silvia d’Amico e Thony.





DA NON PERDERE





Dal 18 al 20 ottobre Coop Alleanza 3.0 porta a Rimini il festival 'Ad Alta Voce': nove appuntamenti gratuiti, sotto la guida del regista Riccardo Marchesini, che vedono protagonisti personaggi del mondo della cultura. Tra i protagonisti Salvatore Aranzulla, Luca Bottura, Guido Catalano, Cristina Donà, Gabriella Greison, Stefano Massini, Marco Missiroli e Amanda Sandrelli che animeranno i luoghi simbolo della vita cittadina come il Teatro Amintore Galli, l’Antica Pescheria, il Cinema Fulgor e ancora la Cappella Petrangolini e il Rockisland. QUI il programma completo