Auto lo sorpassa in via Casalecchio, grave ciclista caduto

Cronaca

Rimini

| 16:12 - 17 Ottobre 2019

Incidente auto con mountain bike, foto di repertorio.





Incidente stradale giovedi, 17 ottobre, a Rimini, in via Casalecchio, nei pressi dell'aeroporto. Erano da poco passare le 13 quando un’auto, condotta da una donna di 73 anni, mentre percorreva la via in direzione via Coriano, ha sorpassato una mountain bike, della tipologia a pedalata assistita, condotta da un ciclista 54enne di Riccione: forse la donna non ha fatto i dovuti calcoli, infatti ha impattato col ciclista che è schiantato a bordo strada, ferendosi ad un orecchio. Immediatamente è stato allertato il 118 e gli operatori, una volta sul posto, hanno stabilizzato il ferito e lo hanno trasportato con un codice tre all’ospedale “Bufalini” di Cesena. Sul posto per i rilievi del caso sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale.