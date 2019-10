Attualità

Rimini

| 15:44 - 17 Ottobre 2019

I sacchi abbandonati nel giardino di via Pertile.

Un giardino pubblico utilizzato come una discarica a cielo aperto, soprattutto in questo periodo: qui vengono infatti abbandonati sacchi pieni di foglie secche. E’ quello situato in via Pertile e la segnalazione avviene da un nostro lettore che ha documentato con foto la incresciosa situazione: sacchi colmi di arbusti, del mobilio abbandonato, un tappeto. Pare che le segnalazioni siano state fatte a chi di competenza, ma che la situazione di ripeta ciclicamente.