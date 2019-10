Sport

Rimini

| 14:53 - 17 Ottobre 2019

Lo stadio Romeo Neri.



Improvviso contrordine per il test in famiglia del Rimini Calcio, prima squadra contro Under 17 in vista del derby contro il Cesena. Dal campo di San Vito è stata spostato all'ultimo momento allo stadio Romeo Neri dove in settimana si sono svolti i lavori al manto erboso, al momento sospesi e che riprenderanno la prossima settimana. "Lo stadio è comunque chiuso" fa sapere il direttore sportivo Rino D'Agnelli. Insomma, allenamento blindato.