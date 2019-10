Mercato del vino biologico e sostenibile: i consumi sono in crescita

Attualità

| 14:18 - 17 Ottobre 2019

Mercato del vino biologico e sostenibile in crescita.

Cresce il consumo di vino biologico anche in Italia con 4,94 milioni di litri commercializzati solo sul territorio nazionale. Un incremento del +18% rispetto all’anno passato, secondo i dati raccolti da Infoscan Census. Questo, infatti, è stato l’anno del biologico, con Vinitaly che gli ha dedicato uno spazio apposito nella sua “Organic Hall”. Ma la novità non è solo nello spazio espositivo dedicato, perché anche la sottoscrizione di un patto salva-bio, tra Coldiretti e Federbio, ha un valore epocale. Un patto che intende, dato il consistente e improvviso balzo in avanti del settore biologico, salvaguardare chi si impegna davvero garantendo dei prodotti biologici di qualità. Infatti, solo guardando ai numeri, il tasso di crescita del vino bio è sestuplicato rispetto agli altri vini, cioè quelli trattati in maniera tradizionale. Ed anche gli spumanti bio totalizzano un inaspettato +12%, con 405.000 litri di venduto. D’altronde ormai, quando si parla di biologico, bisogna pensare che le vigne dedicate al bio coprono quasi il 12% dell’intera superficie vitata.



Cosa c’è da sapere sul vino biologico

La prima cosa che stupisce del vino biologico è la sua rapidissima evoluzione. Questo mercato, infatti, dal 2007 a oggi è cresciuto del 234%, secondo i dati rilevati da WSSR Drinks Market Analysis, in un’analisi finalizzata allo studio del comparto vinicolo biologico. Altra peculiarità della filiera del vino sostenibile risiede nel netto predominio dell’Europa, che entro il 2022 dovrebbe detenere una quota del 78% del mercato a livello mondiale. Il pubblico di riferimento è costituito principalmente dalle nuove generazioni, i Millennials, che sono disposti a pagare di più (fino a +38%) per queste bottiglie. Cambiano anche le modalità di distribuzione, con la preferenza accordata ai canali digitali, dove ormai abbondano le piattaforme dedicate alla vendita di vini online come nel caso dell’enoteca di EasyCoop, dove è possibile trovare bottiglie certificate e provenienti da una filiera controllata e sicura. Una delle principali necessità riscontrate, infatti, è la presenza di una certificazione affidabile che consenta ai consumatori di puntare in maniera consapevole sulla biologicità dei vini, oltre che sulla loro qualità. Questa è la ragione principale per cui è stata introdotta la certificazione unica, finalizzata a confermare la sostenibilità dei vini. Anche perché i vini provenienti dalla filiera sostenibile non sono tutti uguali: esistono, infatti, vini con denominazione biologica, biodinamica e naturale.



Le differenze tra vino bio, biodinamico e naturale

Il vino, se realizzato come dovrebbe, è una bevanda alcolica naturale in quanto viene prodotto dall’uva messa a fermentare. Quello che è meno naturale è l’aggiunta di solfiti in botte o l’uso dei pesticidi e dei concimi chimici durante la maturazione. E sono proprio questi a fare la differenza tra un vino biologico e uno non bio. Nel primo caso, infatti, il vino viene coltivato in terreni privi di concimi chimici, arricchiti con sistemi naturali come sovescio e cornunghia. E, per difendere le piante dagli attacchi dei parassiti, vengono usati dei sistemi non invasivi come la poltiglia bordolese o gli insetti antagonisti. Altro discorso invece va fatto per il trattamento biodinamico, che segue il ciclo biologico dello sviluppo della pianta, approfittando dei cicli e delle energie positive, secondo le regole indicate dal suo inventore, Rudolf Steiner. I vini biodinamici, infatti, hanno una certificazione rilasciata dall’azienda, che entra così a far parte del circuito steineriano ufficiale.



Un diverso approccio alla produzione, che i consumatori stanno premiando sempre di più e che li spinge a pagare un prezzo maggiorato e a provare nuovi canali di vendita.