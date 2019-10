Rimini, aggiudicata la gestione del chiosco bar nel giardino di Castel Simondo: all’insegna dell’ecosostenibilità

Attualità

| 14:09 - 17 Ottobre 2019

Si è conclusa la procedura negoziata per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, all'interno del chiosco bar di piazza Francesca da Rimini, nel Giardino del Castel Sismondo. Al termine dell’analisi delle offerte pervenute, la proposta di aggiudicazione provvisoria è stata fatta all'operatore economico The Sun s.r.l. di Rimini, che ha offerto un canone annuale pari a 20.000 euro.





Il chiosco bar, che sarà gestito per una durata di 8 anni, dovrà garantire un’apertura annuale utilizzando prodotti agroalimentari a filiera corta. I prodotti in vendita devono essere rappresentativi dell'enogastronomia del territorio, e devono esse fatti facendo ricorso a materie prime biologiche e/o a denominazione protetta.

Il concessionario, che dovrà utilizzare vettovaglie ed accessori biodegradabili al fine dell'eco-sostenibilità del servizio, dovrà inoltre realizzare nell'arena adiacente al chiosco iniziative di tipo culturale ed enogastronomico, in accordo con i programmi e gli intendimenti dell’amministrazione comunale di Rimini.

Anche l'allestimento del chiosco è a carico del concessionario, che provvederà all'arredo interno ed esterno, tenendo conto non solo del pregio estetico, ma anche dell'impatto ambientale degli arredi e delle attrezzature in quello spazio di straordinario pregio storico, artistico, relazionale.





Nei prossimi giorni, una volta terminate da parte degli uffici tutte le verifiche relative al possesso dei requisiti previsti dal Codice dei Contratti, si procederà all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto.