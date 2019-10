Riccione, forte odore di marijuana in strada: i carabinieri scovano nel traffico un'auto piena di piante

Cronaca

Riccione

| 13:18 - 17 Ottobre 2019

Il Capitano dei Carabinieri di Riccione Luca Colombari.

Grazie al fiuto – è il caso di dirlo – della squadra motociclisti della sezione Radiomobile della Compagnia di Riccione - è stato individuato e successivamente arrestato un riminese di 31 anni per detenzioni di droga – in questo caso marijuana - a fini di spaccio. L'arresto è stato convalidato dall'autorità giudiziaria. La cosa curiosa che recentemente la stessa persona era stata arrestata dai militari dalla Guardia di Finanza in una operazione antidroga.

Martedì pomeriggio sulla via Emilia, a Riccione i carabinieri in sella alle loro motociclette venivano attirati dal forte odore tipico della marijuana e dopo un'attenta ricerca ruscivano ad individuare nel traffico cittadino una autovettura sospetta, una vecchia Peugeot 307. Nell'abitacolo erano nascosti dei sacchi contenenti numerose piante di marijuana per un totale di circa 16 chili di stupefacente, pronte per essere lavorate, confezionate ed immesse sul mercato.

L'uomo, alla vista dei militari piombati alle spalle, non ha opposto resistenza ed è stato arrestato e condotto in carcere a Rimini. Le indagini hanno permesso di scoprire a Gemmano su un appezzamento di terreno di sua proprietà una vera e propria piantagione attrezzata di tutto punto: dai sistemi di irrigazione ai generatori di corrente, fino agli utensili per la lavorazione del campo. Sono circa cento le piante rinvenute e sottoposte a sequestro sotto la direzione del pm Davide Ercolani. C'era anche una roulotte dove l'uomo si appoggiava per la sua attività. Il terreno è attiguo a quello confinante posto sotto sequestro, comunque violato, nell'operazione delle Fiamme Gialle.

Nella dimora dell'uomo in un residence del centro di Rimini avveniva la seconda fase dell'attività, ossia la preparazione della marijuna per lo spaccio: i militari hanno trovato l'occorrente per la confezione della droga e barattoli già pronti per lo spaccio. In totale la droga sequestrata ammonta a circa 20 chili.