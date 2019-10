Qualità dell'aria, nuovo laboratorio mobile di Arpae a Misano

Attualità

Misano Adriatico

| 12:08 - 17 Ottobre 2019

Laboratorio mobile di Arpae.

Da mercoledì 16 ottobre il Laboratorio Mobile per il controllo della Qualità dell´Aria di Arpae RN, sarà posizionato nel Comune di Misano, presso l’istituto comprensivo statale, in via Don Lorenzo Milani 12.

Questo secondo monitoraggio, dopo quello effettuato nell’estate del 2019, completa il quadro conoscitivo di questa zona.

Il Laboratorio Mobile è attrezzato per la determinazione di polveri (PM10), ossidi di azoto, ozono, monossido di carbonio e idrocarburi aromatici.

Queste attività di monitoraggio rientrano tra quelle che, ad oggi, Arpae ha pianificato sulla base delle richieste avanzate dai singoli Comuni della Provincia.

I monitoraggi sono effettuati per soddisfare particolari esigenze conoscitive o al fine di approfondire il quadro di informazioni già esistente, relativamente alla qualità dell’aria sull’intero territorio Provinciale. I risultati ottenuti integrano i dati rilevati giornalmente tramite la Rete Regionale della Qualità dell’Aria. Questa rete, per la Provincia di Rimini, è costituita da 5 centraline fisse e, appunto, dal Laboratorio Mobile; 2 centraline fisse sono posizionate nel Comune di Rimini mentre le rimanenti si trovano a San Leo, Verucchio e San Clemente.

Il Laboratorio Mobile, invece, viene periodicamente posizionato sul territorio dei Comuni della nostra Provincia sulla base della pianificazione concordata.