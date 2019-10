Ciclismo: Benessere e Sport, gran finale di stagione alla Bellaria Montetiffi

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 08:47 - 17 Ottobre 2019

Gruppo ciclisti della Benessere e Sport.

La stagione agonistica volge al termine ma la squadra della Benessere e Sport Santarcangelo non intende abbassare le armi. Anche il weekend appena trascorso ha portato successi e riconoscimenti. Sabato 12 ottobre a San Carlo di Ferrara Claudio Ardondi ha colto l’ennesimo successo di una stagione che lo ha visto spesso e volentieri sul gradino più alto del podio. Con lui Emilio Roncassaglia ottimo quarto. Domenica 13 con la Bellaria/Montetiffi, gara in linea con la salita della Cioca e l’arrivo in cima all’erta di Montetiffi. Presenti nove ciclisti della Benessere e Sport che hanno dominato la seconda partenza, quella riservata agli atleti dai 50 anni in su. Primo assoluto, per il terzo anno consecutivo e Campione Regionale della Montagna Uisp, Mauro Mondaini; primo di categoria anch’esso per il terzo anno consecutivo si è classificato Paolo Manfroni. Piazzati Alfredo Novelli (secondo), Arnoldo Antonini (terzo) e campione Regionale della Montagna Uisp, Glauco Santoni (terzo), Stefano Camporesi (quarto) Campione Regionale della Montagna Uisp.