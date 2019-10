Intossicata per aver mangiato funghi velenosi, la bellariese Giorgia Raschi non ce l'ha fatta

Cronaca

Bellaria Igea Marina

07:53 - 17 Ottobre 2019

Giorgia Raschi (foto da Facebook).

Non ce l'ha fatta Giorgia Raschi rimasta intossicata con il marito e il figlio dopo aver mangiato dei funghi velenosi. La donna, originaria di Bellaria, viveva da tempo a Terni. Assieme ai congiunti si è recata in ospedale il 10 ottobre dopo aver mangiato un risotto preparato con funghi raccolti da loro. Le analisi hanno confermato un avvelenamento da Amanita Falloide. Il fungo ha causato una insufficienza epatica acuta che per la donna è stata fatale. Giorgia Raschi era conosciuta a Bellaria per aver gestito per tanti anni un negozio in centro città.