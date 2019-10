Il weekend di Ognissanti c'è il meeting dei fan di Jane Austen a Riccione

Eventi

Riccione

| 07:45 - 17 Ottobre 2019

Jane Austen.

Passare il weekend in un altro secolo. Al meeting di Jane Austen a Riccione è possibile trascorrere il ponte festivo di ognissanti e sentirsi delle vere Lady inglesi di primo Ottocento con tanto di abiti di mussola e cappellino.



Come da otto anni a questa parte, l’associazione Sofa and Carpet di Jane Austen organizza un evento di richiamo nazionale. Quest’anno è il turno di celebrare "Northanger Abbey", forse il meno conosciuto tra i romanzi austeniani ma che, col suo tocco gotico, è perfetto per i giorni di Halloween.



Tra le novità nel programma già ricco, quest’anno vengono proposti tanti workshop tenuti da professionisti del settore, per cimentarsi con acquerello, ricamo, canto, lettura espressiva, composizione floreale e calligrafia, ovvero competenze che le signorine bene educate sfoggiavano in società. Il momento più amato, comunque, rimane il grande ballo. Diretto da un maestro di danze storiche in grado di far danzare leggiadramente chiunque, rappresenta il sogno in fondo al cuore di tutte di entrare, annunciata, in una sala scintillante e danzare con affascinanti cavalieri in marsina fino alle prime luci dell’alba.





L’associazione è attiva da dieci anni per creare e diffondere cultura austeniana unendo sui social le fan e i fan della scrittrice inglese e organizzando una volta all’anno un meeting in cui i soci si trovano dal vivo per poter condividere, nello spirito associazionistico, le proprie passioni. Importanti nomi della cultura si sono affezionati al Club negli anni e sono regolari ospiti delle conferenze che fanno parte del programma. Iscrizioni e info a: eventi@clubjaneauste.it