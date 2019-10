Basket B, Tigers più feroci di RBR: netto il successo nel derby dei canestri (73-51)

Sport

| 01:09 - 17 Ottobre 2019

Un attacco dei Tigers (Foto FB Tigers).



Il derby dei canestri tra Cesena e Rimini finisce a favore dei Tigers per 73-51. Decisivo il terzo parziale in cui la squadra di coach Di Lorenzo ha fatto la voce grossa dopo un primo tempo in sostanziale equilibrio. Ottimo tra i padroni di casa Andrea Scanzi (21 punti), in doppia cifra anche Brkic (12) e Chiappelli (11). In casa riminese unico giocatore in doppia cifra Rinaldi: 12 punti.

Primo tempo a sprazzi con le due squadre a concedere e a prendersi break e contro break. Le squadra ci mettono un po’ a carburare e soprattutto sbagliano molto in attacco, ma quando accelerano la partita si fa entusiasmante. Nel secondo quarto Cesena va sul +9 in avvio (22-13). Pesaresi però suona immediatamente la carica per Rimini che mette sul parquet un mini parziale di 6-12. Cesena serra le maglie in difesa e ritrova il feeling col canestro dalla lunga distanza: Brkic con una tripla firma il 29-23. Il 9-0 di parziale bianconero è firmato dalla bomba di Matteo Battisti.Si va al riposo sul 32-25.

Nel terzo quarto gli Amadori Tigers chiudono di fatto il match. Andrea Scanzi si prende la scena e lo scettro e fa esplodere il Carisport. Come nel primo tempo Cesena non concede nulla in difesa mentre in attacco due bombe del numero 16 bianconero mandano i Tigers sul +11 (37-26) a 8’11’’ dall’ultimo mini intervallo. RBR segnerà in tutto il resto del match solamente 25 punti. Con il parziale di 24-11 nella terza frazione di gioco, Cesena chiude la contesa di fronte ad una RBR praticamente incapace di reagire di fronte allo strapotere fisico di Brkic e compagni. L’intero ultimo quarto è pura accademia anche perché si segna molto poco da una parte e dall’altra. Domenica si torna al Flaminio con RBR che ospiterà l’Aurora Basket Jesi (palla a due alle ore 20:30).



Il tabellino

Amadori Tigers Cesena – Rinascita Basket Rimini 73 – 51

Amadori Tigers Cesena: Papa 7, Trapani 5, Rossi Filippo, Battisti 5, Hajrovic 4, Frassineti, Planezio 8, Scanzi 21, Chiappelli 11, Brkic 12. All.: Di Lorenzo. Ass.: Belletti.

Rinascita Basket Rimini: Vada NE, Bianchi 3, Pesaresi 9, Moffa 3, Ramilli 2,Chiari NE, Rivali, Bedetti L. 2, Bedetti F. 9, Rinaldi 12, Broglia 5, Ambrosin 6. All.: Bernardi. Ass.: Brugè.

PARZIALI: (18-11; 14-14; 24-11; 17-15)