Rimini

| 01:17 - 17 Ottobre 2019

Il tecnico Renato Cioffi ha festeggiato il compleanno.



Giovedì alle ore 15 al campo di San Vito test in famiglia: la squadra di Cioffi (mercoledì ha compiuto 48 anni) in preparazione al derby di domenica contro il Cesena affronta la Under 17 in quanto lo stadio non è ancora disponibile per i lavori al campo da gioco. Tutti disponibili in casa biancorossa a parte lo squalificato Zamparo.