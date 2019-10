Attualità

Rimini

| 17:36 - 16 Ottobre 2019

Il contenitore degli abiti usato scassinato.

Un nostro lettore segnala quanto avvenuto in via Tarkowskij a Viserba: ignoti hanno forzato il contenitore utilizzato per la raccolta degli abiti usati, portando via alcuni capi di abbigliamento, quelli migliori. "Viene sistematicamente manomesso e ripulito dei vestiti migliori, poi è lasciato in queste condizioni", cioè aperto e con altri abiti lasciati per terra.