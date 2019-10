Anche le scuole di Gemmano si dotano delle borracce in sostituzione delle bottiglie di plastica

Attualità

Rimini

| 15:54 - 16 Ottobre 2019

Consegna delle borracce ai bambini delle scuola di Gemmano.

Il Sindaco Riziero Santi con gli amministratori comunali, Tonino Bernabè Presidente Romagna Acque e Marco Todeschini - Comandante Stazione Carabinieri Forestali di Morciano - hanno incontrato questa mattina (mercoledì 16 ottobre) gli alunni della scuola elementare e i bambini della scuola materna di Gemmano per donare a loro e al personale scolastico le borracce plastic free .

“Un piccolo gesto – ha detto il sindaco - per dare un grande messaggio: liberiamoci dalla plastica, salviamo il Pianeta! E’ stato un momento utile per parlare con i ragazzi dell’importanza delle tematiche ecologiche e devo dire che nei più piccoli, grazie al lavoro della scuola e anche delle famiglie, sta crescendo la consapevolezza dei rischi che corriamo e della necessità di tenere comportamenti corretti verso l’ambiente. Credo proprio che saranno i nostri bambini e i nostri ragazzi a salvare il mondo”.

Le borracce sono state messe a disposizione da Romagna Acque e la presenza del suo Presidente, Tonino Bernabè, e del Comandante della Forestale Todeschini ha reso particolarmente significativo ed interessante l’incontro. I ragazzi hanno esposto il loro lavoro sul tema dei rifiuti e dei pericoli per l'ambiente e della raccolta differenziata facendo una dettagliata esposizione dei materiali di ricerca.