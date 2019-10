Basket giovanile, la Under 18 dei Crabs passa a San Lazzaro (78-62). Per Rossi e Cruz 18 punti

Sport

Rimini

| 14:23 - 16 Ottobre 2019

La squadra Under 18 dei Crabs.





Ottimo avvio di gara per i Granchi, che allungano grazie alla precisione dal pitturato di Filippo Rossi (18 punti). In classifica i Granchi hanno 4 punti.

Dopo qualche minuto, San Lazzaro riesce a trovare le soluzioni migliori alla difesa riminese e con un “penetra e scarica” efficace impatta la gara fino al 12-12. Le due squadre continuano a rispondersi colpo su colpo; in casa biancorossa i punti arrivano dalle mani di Jacopo Santoro e Rosario Cruz (18 punti, 5 assist e 5 palle recuperate) e al suono della sirena i Crabs sono in vantaggio di due lunghezze.







Qualche errore di troppo nell’attacco biancorosso permette ai bolognesi di distendersi in contropiede, mettendo a segno un parziale di 9 a 0 (28-21) che costringe coach Maghelli a chiamare time-out. Una strigliata che sveglia i Crabs: Guido Berardi (7 punti e 7 rimbalzi) trova gli spazi giusti per dare il via alla rimonta, mentre Leonardo Josè mette la bomba del controsorpasso (32 a 33).

RIPRESA A tre minuti dalla fine del terzo quarto i Crabs, trascinati da Martino Ferrari (15 punti, 5 assist e 5 palle recuperate), prendono in mano la partita e con un parziale di 14 a 0 riescono a conquistare un primo vero cospicuo vantaggio (+11).



Nell’ultima frazione le sorti ormai sono scritte, i bolognesi si trovano davanti una difesa schierata, intensa e aggressiva che impedisce loro di trovare facili soluzioni, mentre i Granchi non smettono di attaccare e con il canestro di Tommaso Gamboni toccano il massimo vantaggio (48-64). La partita è agli sgoccioli, ai biancorossi rimane solo da amministrare il punteggio per portarsi a casa un’altra importante vittoria.

COACH MAGHELLI “Abbiamo iniziato bene, con un buon atteggiamento, solo che all’inizio non siamo riusciti a capitalizzare le possibilità che ci siamo creati. Abbiamo prodotto un buon gioco ma senza finalizzare e questo ha concesso ai nostri avversari di prendere fiducia. Nel secondo quarto qualche nostro errore banale ha permesso loro di scappare nel punteggio, ma sono stati bravi i ragazzi a ritrovare la lucidità e portare a casa il risultato" il commento di coach Andrea Maghelli.







Il tabellino



BOLOGNA SAN LAZZARO 62-79







Crabs: Berardi 7 (3/4, 0/0, 1/2), Ferrari 15 (6/13, 0/1, 3/4), Baroni 0 (0/1, 0/1, 0/0), Rosario Cruz 18 (4/5, 2/6, 4/4), Curi Moraes 0 (0/1, 0/0, 0/0), Rossi 18 (7/17, 0/0, 4/8), Gamboni 1 (0/0, 0/0, 1/2), Tisselli, Santoro 9 (1/2, 1/2, 4/6), Tamburini, Montanari 6 (2/6, 0/1, 2/2), Josè 5 (0/0, 1/2, 2/2). Coach: Andrea Maghelli, Ciro Luongo.



PARZIALI: (19 – 21, 34 – 35, 48 – 59)