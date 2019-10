FOTO Vigili pattugliano mercato di Rimini con i cani antidroga, allontanati 6 ubriachi molesti

Attualità

Rimini

| 14:19 - 16 Ottobre 2019

Le pattuglie della Polizia Municipale e le unità cinofile al mercato di Rimini.

Si è svolto questa mattina (mercoledì 16 ottobre) un altro importante servizio della Polizia Locale con le unità cinofile, operative ormai da diversi mesi. Una squadra formata da 2 pattuglie, 6 agenti in divisa e 4 cani, di cui 2 specializzati nel fiutare droga e 2 addestrati per l'odine pubblico, hanno perlustrato tutta l'area del mercato coperto ed il mercato rionale. Un servizio, svolto nelle ora di maggior affollamento del mercato, in cui sono state allontanate 6 persone ubriache che stazionano in maniera permanete intorno a quella zona. I controlli sono proseguiti anche nella zona dell'anfiteatro, dove i cani antidroga Bruce e Jago hanno fiutato la cocaina dispersa nel prato, gettata lì da tre persone che sono scappate appena visti arrivare gli agenti con i cani.



"Le unità cinofila della Polizia Locale - sottolinea l'assessore alla Sicurezza Jamil Sadegholvaad - dimostrano ancora una volta la grande efficacia e utilità sia nella attività di controllo per le operazione antidroga, che in quelle di prevenzione, sicurezza e presidio del territorio. Si tratta di controlli indispensabili che continueremo ed intensificheremo sia per garantire la massima sicurezza dei cittadini, che per salvaguardare l'incolumità delle donne e degli uomini della Polizia Locale"